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Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии

Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии

Передислокация части американских военнослужащих из Германии по одобренному президентом США Дональдом Трампом плану, «усилит сдерживание России». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, подписанный главой Белого дома план предусматривает передислокацию 9,5 тыс. военных.

«Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе», — говорится в сообщении Хоффмана.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп заявил, что США планируют сократить присутствие своих военных сил в Германии и перебросить часть войск в Польшу, которая за это заплатит.

До этого глава Белого дома говорил, что США, у которых сейчас 52 тыс. военнослужащих находятся в Германии, сократят численность этого контингента до 25 тыс. человек.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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