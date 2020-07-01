Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии
Передислокация части американских военнослужащих из Германии по одобренному президентом США Дональдом Трампом плану, «усилит сдерживание России». Об этом, как передает РИА «Новости», заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
По его словам, подписанный главой Белого дома план предусматривает передислокацию 9,5 тыс. военных.
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп заявил, что США планируют сократить присутствие своих военных сил в Германии и перебросить часть войск в Польшу, которая за это заплатит.
До этого глава Белого дома говорил, что США, у которых сейчас 52 тыс. военнослужащих находятся в Германии, сократят численность этого контингента до 25 тыс. человек.