Трамп утвердил вывод из ФРГ почти 10 тысяч американских солдат для "сдерживания России"

Вадим Карасев

Президент США Дональд Трамп подписал план по выводу с территории ФРГ 9,5 тысяч американских военнослужащих. Документ согласован с министром обороны Марком Эспером и главой Объединенного комитета начштабов Марком Милли.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге заявил, что при помощи вывода войск удастся "усилить сдерживание России".

"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе", – цитирует его ТАСС.

Ожидается, что Эспер и Милли вскоре тоже проведут брифинги на площадке конгресса США. Подробности плана пока не раскрываются. Известно, что после его реализации в Германии останется 25 тысяч американских солдат.

О решении сократить численность военных США в ФРГ Трамп объявил еще в прошлом месяце. Причиной стал отказ Германии наращивать расходы на оборону до утвержденных в 2014 году 2% от ВВП. Власти Польши предлагали разместить солдат на своей территории и назвать новую базу "фортом Трампа".