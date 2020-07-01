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Транзит российского газа через территорию Украины вырос на 50%

Транзит российского газа через территорию Украины вырос на 50%
В текущем месяце транзит газа по южному маршруту газотранспортной системы (ГТС) Украины уже достиг 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в четыре раза апрельские показатели. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

Такой рост связан с плановой остановкой на ремонт газопровода «Турецкий поток» с 23 по 28 июня. В ОГТС уточняют, что в этот период средний режим прокачки в трансбалканском направлении (ГИС Орловка) увеличился с 0,2 до 4 млн куб. м в сутки.

"Это в очередной раз доказывает, что ГТС Украины является важной для обеспечения бесперебойных поставок газа в страны Южной Европы. Поскольку разветвленная система газопроводов украинской ГТС делает ее гибкой, в отличие от «Турецкого потока» или любого другого обходного газопровода", - отмечают в сообщении.
Напомним, что «Турецкий поток» начал функционировать в начале 2020 года и с того времени «Газпром» фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и Балканы.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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