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Три месяца понадобилось ООН для резолюции по коронавирусу

Три месяца понадобилось ООН для резолюции по коронавирусу

Совет безопасности ООН спустя три месяца после начала обсуждений принял резолюцию о сотрудничестве стран для борьбы с пандемией коронавируса. Участники Совбеза все это время обсуждали роль ВОЗ и возможную территорию появления вируса.

В резолюции Совет безопасности ООН призвал руководителей держав и неофициальных лидеров содействовать прекращению военных действий во время пандемии. Кроме того, участники организации рекомендовали правительствам обмениваться информацией о методах профилактики распространения вируса SARS-CoV-2.

Генсек ООН Антониу Гутерриш официально обратился с призывом прекратить военные конфликты еще в марте нынешнего года. А Франция и Тунис тогда же создали проект резолюции. Споры вызвала роль Всемирной организации здравоохранения и предположительное место появления нового вируса. Против упоминания ВОЗ как основной организации, прилагающей усилия для борьбы с пандемией, выступили представители США. По инициативе президента Дональда Трампа, напомним, США прекратили финансирование этой организации. У КНР вызвали недовольство те части резолюции, в которых говорилось о Китае как родине нового коронавируса, сообщает агентство ТАСС. В итоге из документа исключили спорные пункты.

ООН практически не появлялась в информационном поле в связи с пандемией. В апреле представители организации заявили о начавшейся, по их мнению, пандемии фейков и другой ложной информации о новом вирусе. Из официальных сообщений ООН следует, что организация в основном сосредоточилась на синхронизации обмена медицинским оборудованием и медикаментами между странами.

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По материалам: u-f.ru

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