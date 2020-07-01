Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов

Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов
"Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила" Фрэнсиса Бэкона продали на первых после введения карантина крупных онлайн-торгах Sotheby’s, сообщает Le Figaro.

Физически публика на них не присутствовала из-за пандемии.

Проданный триптих – одна из 28 подобных работ большого формата, созданных Бэконом в период между 1962 и 1991 годами – стал "героем" аукциона, который глава европейского отделения Sotheby’s Оливье Баркер назвал "историческим".


Полотно принадлежало норвежскому коллекционеру Гансу Расмусу Аструпу (с 1984 года). Его оценочная стоимость составляла от 60 до 80 миллионов долларов.


Новый хозяин нашелся всего за десять минут, торговались всего два покупателя: из Китая (онлайн) и из Нью-Йорка (по телефону). Работа досталась второму, пожелавшему остаться неизвестным.

В 2013 году триптих Бэкона "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" ушел с молотка на Christie’s за 142,4 миллиона долларов, став одной из десяти самых дорогих картин, проданных на аукционе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым записал обращение к актеру
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым записал обращение к актеру
Осужденный американский шпион попросил в СИЗО книги про шпионов
Осужденный американский шпион попросил в СИЗО книги про шпионов
Турция не видит оснований перепродавать российские С-400 США
Турция не видит оснований перепродавать российские С-400 США
NYT заявила о «доказательствах» перевода денег Россией талибам за убийства
NYT заявила о «доказательствах» перевода денег Россией талибам
Вступили в силу новые правила для российских водителей
Вступили в силу новые правила для российских водителей
Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике
Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике
Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов
Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Российским кинодеятелям предложили стать академиками «Оскара»
Российским кинодеятелям предложили стать академиками «Оскара»
Названа причина серьезного раскола в НАТО
Названа причина серьезного раскола в НАТО
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии
Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

Картина Айвазовского продана на Sotheby
Аноним приобрел картину Моне за рекордные 81,4 миллиона долларов
Неизвестная картина Фрэнсиса Бэкона уйдет с молотка за рекордную сумму (ФОТО)
На аукционе в Женеве не удалось продать крупнейший в мире розовый бриллиант