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Турция не видит оснований перепродавать российские С-400 США

Турция не видит оснований перепродавать российские С-400 США

Турция является конечным пользователем купленного вооружения, и никаких юридических оснований для перепродажи российских систем С-400 нет. Об этом, как пишет газета Hurriyet, заявил представитель правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Таким образом он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что американские сенаторы могут рассмотреть поправки в оборонный бюджет, предусматривающие возможный выкуп российских С-400 у Анкары.

«Если страна закупила истребители F-16, то она их не перепродает другой стране, для такой системы как С-400 также нет никаких юридических оснований», — отметил чиновник.

Он при этом напомнил, что изначально Турция интересовалась американскими системами, но Вашингтон затянул переговоры. Однако Анкара готова продолжать обсуждение.

Ранее российская Федеральная служба военно-технического сотрудничества (ФСВТС) заявила, что реэкспорт комплексов С-400, поставленных Турции, невозможен без разрешения российской стороны.

Как уже сообщало ИА Newstes, в американском Сенате рассматривается два варианта развития событий с российскими зенитными ракетными системами С-400 в Турции, один из которых предполагает их выкуп у Анкары, а второй — санкции против этой страны.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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