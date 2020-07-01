Турция не видит оснований перепродавать российские С-400 США

Алексей Вольцев

Турция является конечным пользователем купленного вооружения, и никаких юридических оснований для перепродажи российских систем С-400 нет. Об этом, как пишет газета Hurriyet, заявил представитель правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Таким образом он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что американские сенаторы могут рассмотреть поправки в оборонный бюджет, предусматривающие возможный выкуп российских С-400 у Анкары.

«Если страна закупила истребители F-16, то она их не перепродает другой стране, для такой системы как С-400 также нет никаких юридических оснований», — отметил чиновник.

Он при этом напомнил, что изначально Турция интересовалась американскими системами, но Вашингтон затянул переговоры. Однако Анкара готова продолжать обсуждение.

Ранее российская Федеральная служба военно-технического сотрудничества (ФСВТС) заявила, что реэкспорт комплексов С-400, поставленных Турции, невозможен без разрешения российской стороны.

Как уже сообщало ИА Newstes, в американском Сенате рассматривается два варианта развития событий с российскими зенитными ракетными системами С-400 в Турции, один из которых предполагает их выкуп у Анкары, а второй — санкции против этой страны.