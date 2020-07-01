Турция значительно сократила импорт российского газа

Вадим Карасев

В Турции в апреле сократился импорт газа на 25,81% в годовом выражении — до 2,634 млрд куб. метров, из которых 1,387 млрд она получила из трубопровода, а 1,247 млрд – на СПГ, пишет АЭИ Прайм со ссылкой на отчет энергетического регулятора EPDK.

При этом отмечено, что показатель сократился в части поставок по трубопроводу— в 2 раза, тогда как объем получаемый Турцией сжиженного российского газа вырос по сравнению с прошлогодним апрелем в 1,8 раза. В месячном выражении импорт газа в стране также сократился — на 33%.

Импорт российского газа в Турцию в апреле вновь упал в годовом выражении — на 68,57%, до 470 миллионов кубометров, при этом наблюдался рост в месячном выражении на 21%. Это случилось на фоне того, что поставки газа из Ирана практически упали до нуля. Отмечено, что еще в марте турецкая сторона получила 558 млн кубометров иранского газа.

Доля же российского газа на турецком рынке выросла в апреле до 17,86% против мартовских объемов, равных 9,89%. Таким образом, Россия стала вторым по величине газовым поставщиком на турецкий рынок в апреле. Лидерство по поставкам газа в Турцию удерживает Азербайджан, из которого турецкая сторона получила на 26% больше, чем в прошлогоднем апреле.

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