"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в 2000-х и почему он по-прежнему на волне

Вадим Карасев

В последнее время 45-летний Шура стал настоящей звездой соцсетей — артист активно снимается в YouTube-шоу популярных блогеров и ведет смешную страницу в инстаграме, на которой каждый день поднимает настроение своим подписчикам. Певец знает, как зарядить своих фанатов позитивом, несмотря на то, что его собственная история жизни скорее напоминает грустную сказку. В детстве Шура прошел через большое количество испытаний, успел узнать, что такое жизнь в детдоме при живой матери, смог добиться успеха, несмотря на преграды, а потом в одночасье потерять все из-за наркотической зависимости и смертельного заболевания. Несмотря на пережитый ужас, артист смог возродиться, как птица Феникс, и теперь собственным примером доказывает, что главное в жизни — это не терять позитивный настрой, силу духа и веру в себя. В новом материале NEWSTES.RU вспоминает о непростом пути, который прошел Шура, и рассказывает, чем он занимается сегодня.

Трудное детство: нелюбовь матери и детдом

Неблагополучное детство отложило отпечаток на всей дальнейшей жизни Александра Медведева (настоящее имя певца. — Прим. ред.). Шура был нежеланным ребенком — его мать Светлана забеременела в 17-летнем возрасте от 20-летнего Владимира Шапкина, который в тот момент только вернулся из армии. Владимир не пожелал жениться на Светлане и не принимал никакого участия в жизни сына, несмотря на то, что долгие годы жил в соседнем от семьи Медведевых дворе в городе Новосибирске.





Маленький Шура с мамой

Вплоть до 14 лет мальчик считал своим родным отцом отчима Николая Дудченко, папу своего младшего брата. Тайна открылась Шуре в момент получения паспорта, когда его мать попросила записать его под другим отчеством.

У меня даже фотографии отца не осталось, но мама как-то обронила, что я очень на него похож, — рассказывал Шура в одной из бесед с "Московским Комсомольцем".

Все детство Шура чувствовал себя нелюбимым ребенком в семье — мать уделяла младшему брату будущего артиста гораздо больше внимания и заботы, а его часто била и ругала. В девятилетнем возрасте Светлана отдала Шуру в детский дом, откуда его потом забрала бабушка Вера Михайловна, — именно с ней и связаны редкие приятные моменты юных лет артиста. Из-за неблагоприятных условий жизни в семье Саша не смог окончить школу: он был исключен после шестого класса со справкой о неполном среднем образовании.





Шура в детстве

При этом с ранних лет Шура благодаря бабушке умел готовить, шить и плести макраме, а какое-то время даже вел кружок рукоделия, которые посещали женщины самых разных возрастов. Этот опыт вдохновил будущего артиста окончить курсы дизайнеров-флористов в Риге и получить диплом мастера по икебане.

Первые шаги к успеху

Впрочем, на учебу у мальчика попросту не было времени — приходилось выживать. С самого детства Шура чувствовал тягу к творчеству и с 13 лет начал выступать в новосибирском ресторане "Русь", где его бабушка работала шеф-поваром. Уже тогда мальчик выглядел довольно экстравагантно: на сцену он обычно выходил в кофте с бахромой, лакированных ботинках на высокой платформе и в черном пальто в тон. Из-за своего неординарного стиля мальчик быстро получил прозвище Желтый Чемоданчик.





Шура

В своих интервью Шура рассказывал, что манера ярко одеваться и умение держаться на сцене достались ему от бабушки. Несмотря на то что профессия Веры Михайловны не была связана с творчеством, она часто любила наряжаться и петь романсы прямо дома перед зеркалом.Этот шальной образ появился благодаря моей бабушке Вере Михайловне. Она у меня такая залетная, цыганских кровей. Ну и я вслед за ней начал ярко одеваться. Так появился тот Шура, которого все знают, — вспоминал Шура в интервью "МК".





Шура с бабушкой Верой Михайловной

Будущий артист несколько раз в юности пытался заняться музыкой профессионально, но в итоге решил отказаться от занятий из-за отсутствия нескольких зубов, которое мешало ему освоить науку вокала. При этом дефект речи не мешал Шуре напролом идти к своей цели. В середине 1990-х он начинает проводить различные мероприятия и учится развлекать публику.





Шура





В 17 лет Шуре улыбнулась удача. Во время одного из мероприятий в местном ресторане он познакомился с молодым новосибирским композитором Павлом Есениным, который написал для него несколько песен, которые через несколько лет стали настоящими хитами. Об этом он рассказал в одном из выпусков YouTube-шоу "Бар в большом городе".





Можно сказать, что ресторан подарил мне шанс. Именно там, когда мне было 17 лет, я познакомился с молодым музыкантом Павлом Есениным. Паша написал для меня несколько песен, со временем они стали хитами. Первым человеком, который оценил мой альбом, стала бабушка. Она сказала: "Ты так хорошо поешь! Вот только на каком языке, я не поняла". Потом Паша убедил меня, что с этим альбомом мне светит успех, и я отправился из Новосибирска в Москву.Переезд в Москву и стремительный успехВдохновленный словами Есенина, Шура переезжает в Москву и почти сразу же организует свой первый столичный концерт в клубе "Манхэттен-Экспресс". Выступление оказалось таким ярким и успешным, что артист в прямом смысле слова на следующий день проснулся знаменитым.





В том же клубе Шура знакомится со стилистом и модельером Алишером, который сразу же прочувствовал страсть артиста к необычным вещам и начал шить для него яркие и немного космические концертные костюмы, а также консультировать его во время шопинга. Отсутствие нескольких передних зубов (их Саше в детстве во время драки выбил младший брат) стало главной фишкой артиста. Шепелявая манера исполнения выгодно отличала Шуру на фоне остальных артистов, поэтому даже вставлять зубы он не спешил.









Сначала артист выступал с песнями со своего первого альбома Shura, которые были написаны Павлом Есениным. Именно в эту пластинку попали песни "Холодная луна" и "Отшумели летние дожди", которые очень быстро стали хитами.

Второй альбом Шуры под названием Shura 2 вышел в 1998-м, через год после первого. Он имел еще больший успех, чем первый, — в него вошла песня "Ты не верь слезам" и многие другие.





Автором второго альбом также стал Есенин — кстати, именно он написал большую часть песен для группы Hi-Fi, а также работал с такими артистами, как Алла Пугачева, Дмитрий Маликов, Диана Гурцкая и многими другими.





В конце нулевых Шура совершил настоящий прорыв: забрался на первые строчки хит-парадов, собрал всевозможные музыкальные награды, собирал залы по всей стране, выступал на корпоративах, с которых буквально сумками увозил деньги. Для довольно консервативной в то время российской эстрады артист, так сильно непохожий на других, стал настоящим глотком свежего воздуха. Стиль, в котором выступал Шура, с подачи музыкальных критиков даже получил специальное название — "евродэнс".









Исчезновение, наркотики и ракВ начале 2000-х после невероятного прорыва Шура неожиданно пропал с радаров. Артист перестал давать концерты и выпускать новые хиты. Только через несколько лет выяснилось, что причиной неожиданного исчезновения звезды стала наркозависимость. В запрещенных препаратах певец искал спасение от одиночества — на тот момент дома его не ждал ни любимый человек, ни даже верный питомец. Усугубляли ситуацию напряженные отношения с матерью, с которой у певца был затяжной конфликт длиною в несколько лет.





От наркозависимости Шуру спасло очередное жизненное испытание. В период плотного употребления у певца был диагностирован рак яичка, причем на очень запущенной стадии. По словам артиста, опухоль уже дала метастазы в мозг. В тот период певец не задавал себе вопросов, почему именно у него появилась онкологическое заболевание, потому что прекрасно знал причину.Врач мне сказал, что еще неделя — и я бы сдох. У меня метастазы уже были в голове. Вопрос "за что?" у меня даже не возникал. Я и так знал причину — нефиг было жрать столько наркоты,

— цитирует Шуру издание Starhit.





Шура начал лечение одновременно от наркозависимости и рака: певец, которого спасали лучшие врачи из России и Швейцарии, пережил операцию и 18 курсов химиотерапии, а потом еще около пяти лет избавлялся от последствий агрессивной терапии — тремора правой руки и слабости в ногах. Из-за приема гормональных препаратов для лечения рака Шура также сильно поправился — в какой-то момент его вес достиг 140 килограммов.Появился кокаин, он-то и спасал меня после концертов от одиночества. Потому что я был очень одинок. А близких у меня не было, потому что от меня всех отгоняли. Никому не было выгодно, чтобы у меня появилась вторая половинка. Со мной жили дилеры. Они снимали квартиры рядом, не отпускали меня. Не скажу, что так было со всеми звездами, но присадка шла конкретная. Слава Богу, со мной случилась такая болезнь, как рак, и я сам бросил наркотики. Сходил в церковь, помолился Николаю Чудотворцу, потом в одну руку мне кололи химиотерапию, а в другую руку — лекарства от наркозависимости. То есть я чудом выжил, — вспоминал артист о самом страшном периоде в своей жизни в интервью.





Уже победив недуг, Шура признавался, что в то время от него отвернулись практически все звездные коллеги, — лишь единицы поддержали артиста и предложили ему материальную помощь. Об этом Шура рассказал на YouTube-шоу Насти Ивлеевой:Я заболел, и кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской, на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня поддержали Алла Борисовна, Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись жопой, думали, что я уже не приду.По словам Шуры, большинство коллег с российской эстрады попросту радовались, что после его ухода со сцены у них появится больше "хлебных точек" для заработка.





Возвращение на сцену

В середине нулевых, после продолжительной борьбы с болезнью, Шура делает попытку вернуться на сцену. Перед зрителями он предстает в обновленном образе: после липосакции и с новой голливудской улыбкой, которая обошлась ему в 8 миллионов рублей. Отказывается артист и от эпатажных концертных нарядов — на их место в основном приходят однотонные брючные костюмы свободного кроя. К слову, со временем яркая индивидуальность Шуры все же вырвалась наружу, и он вернулся к колоритным концертным костюмам, щедро украшенным стразами, перьями и другими декоративными элементами.





Шура снова начинает гастролировать со своей старой программой и появляться на телевидении. В 2007-м он принимает участие в передаче "Ты — суперстар!" на "НТВ", где добирается до финала, но уступает победу певице Азизе. Особенно запоминающимся номером в программе стало выступление Шуры в дуэте с Сосо Павлиашвили — вместе они спели песню "Помолимся за родителей".





К слову, у самого Шуры в тот период продолжался затяжной конфликт со своей мамой. В 2013-м году дело даже дошло до суда: мать и младший брат Шуры попытались выписать его из "однушки" в Новосибирске, куда его еще много лет назад прописала любимая бабушка. Артист не стал улаживать вопрос мирным путем, несмотря на то что не нуждался в жилплощади в родном городе.





Шура и Сергей Жигунов на шоу "Ты — суперстар!"

Певец вступил в судебную тяжбу с родственниками, потому что посчитал их поступок предательством и уточнил, что никто даже не попытался поговорить с ним лично на эту тему. Через несколько лет Шура попытался наладить отношения с матерью, однако та упорно делала вид, что у нее нет старшего сына. Однако, судя по постам в инстаграме певца, через время ему все же удалось помириться с мамой.





Шура со своей мамой Светланой

В 2015 году Шура отметил 20-летие своей концертной деятельности. В том же году артист стал участником очередного телепроекта "Один в один!" на телеканале "Россия 1". Ради участия в этом шоу певец похудел на 10 килограммов с помощью строгой диеты и плавания, а также брал уроки у итальянского педагога по вокалу.





Шура на проекте "1+1"

В следующем году Шура отправился в свой большой гастрольный тур с символичным названием "Новая жизнь. Новый образ", в рамках которого представил новые песни "Пингвины" и "Наше лето". Вернуть былую популярность артисту так и не удалось, однако внимание публики на себя он все же обратил.





В 2018 году проблемы со здоровьем Шуры снова дали о себе знать. Он перенес операцию по замене тазобедренного сустава в научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г. А. Илизарова.

Что делает сейчас

Шура по-прежнему время от времени радует своих слушателей новыми композициями, однако ни одна из них пока так и не стала хитом, сравнимым с "Твори добро" или "Ты не верь слезам". Однако артист по сей день интересен прессе — сейчас в основном благодаря своим честным рассказам о борьбе с наркозависимостью и онкологией.





Многие популярные блогеры часто приглашают Шуру в свои YouTube-шоу. Так, за последнее время артист успел побывать на интервью у Насти Ивлеевой, в беседе с которой он рассказал о своих проблемах с наркотиками, сложных отношениях с матерью и даже затронул тему своей сексуальной ориентации, о которой ходит много слухов. Певец признался, что положительно относится к групповому сексу, а также пошутил, что сразу после программы у него планируется что-то подобное.

Кстати, разговоры об ориентации Шуры ходят с самого начала его карьеры. Яркий образ и эпатажные выходки артиста только подогревали интерес к этой теме. В разное время в прессе ходили слухи о роме Шуры с Евой Польной и певицей Ларисой Черниковой, которые сам Шура через время назвал журналисткой уткой. Еще в 2010 году Шура представил публике свою девушку Лизу Тучину, промоутера одного из столичных ночных клубов. Певец заявил о скорой свадьбе с избранницей и подарил ей Mercedes, а также признавался, что мечтает с ней о детях. В 2014 году Лиза даже снялась в клипе певца на песню "Сердце бьется". Однако со временем девушка пропала с радаров.

Шура неоднократно признавался в своих интервью, что мечтает о детях и большой и крепкой семье и даже подумывает взять ребенка из детдома, но пока не решается на такой серьезный шаг.Я мечтаю об уютном маленьком домике. Конечно же, и о семье. Очень долго думал по поводу детей. Так как я бывший онкобольной, то до сих пор сомневаюсь, стоит ли. Потому что не дай бог... Все-таки онкология такая... Но хочется какую-то семью, наверное, уже. Все же пятый десяток,

— рассказал Шура в откровенной беседе с "Вокруг ТВ".

Многие поклонники, к слову, до сих пор считают Шуру гомосексуалом. Сам артист не дает прямого ответа на этот вопрос в своих интервью, предпочитая отшучиваться, чем только подогревает интерес фанатов к этой личной теме.





Не так давно Шура также побывал в гостях у Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова и других комиков на канале Labelcom в программе "Что было дальше?". На шоу артист стойко и с юмором выдерживал нападки ведущих, а интернет-пользователи сошлись во мнении, что выпуск с Шурой стал одним из лучших в истории программы.





Отдельного внимания заслуживает инстаграм Шуры, в котором он регулярно делится с подписчиками новыми снимками и забавными видеороликами, а также рассказывает о своей жизни. В роликах артист пропагандирует жизнь в свое удовольствие. Он не скрывает, что любит вкусно поесть, немного выпить вина за ужином и покурить кальян, — и желает так же "с кайфом" жить всем своим подписчикам.

Здоровье продолжает оставаться слабым местом артиста. В марте 2020-го он перенес экстренную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы — по словам врачей, она начала перерождаться у Шуры в новый рак. Специалисты предположили, что эта проблема могла возникнуть из-за чрезмерной полноты артиста, и настоятельно порекомендовали артисту сбросить 30—40 килограммов. Шура прислушался к советам докторов и незамедлительно сел на специальную онкодиету — о своем новом режиме питания артист со свойственным себе юмором рассказывает в инстаграме, призывая всех своих подписчиков заботиться о своем здоровье.









Шура и Анна Седокова







