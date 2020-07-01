У посольства России в Киеве неизвестный «активист» сжег российский флаг

Влада Некрасова

1 июля у здания посольства России в Киеве, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ, неизвестный сжег российский флаг.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на представителя пресс-службы посольства. Собеседник агентства рассказал, что мужчина сжег флаг, после чего беспрепятственно ушел.

«Только что какой-то персонаж пытался сжечь российский флаг возле посольства. Сжег и ушел. Его не задержали», — рассказал дипломат.

Кроме того, по его словам, возле посольства около 10:00 мск прошел небольшой пикет, на котором присутствовали около 10 человек.

«В 10 часов около 10 человек в течение 10 минут постояли с плакатом. Звучали антироссийские высказывания. Потом разошлись. В других городах пока спокойно. Охрана усилена полицией и нацгвардией Украины. Других серьезных инцидентов не было», — сообщили в диппредставительстве.

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ также открыты в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Голосование было запущено в 8:00 по московскому времени.

Ранее ИА Newstes сообщало, что российский МИД направил Украине ноту протеста после антироссийских акций возле посольства в Киеве прошедшей 12 июня. В День России на фасад здания были спроецированы русофобские изображения с оскорблениями.