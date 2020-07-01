У посольства России в Киеве неизвестный «активист» сжег российский флаг
1 июля у здания посольства России в Киеве, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ, неизвестный сжег российский флаг.
Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на представителя пресс-службы посольства. Собеседник агентства рассказал, что мужчина сжег флаг, после чего беспрепятственно ушел.
Кроме того, по его словам, возле посольства около 10:00 мск прошел небольшой пикет, на котором присутствовали около 10 человек.
Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ также открыты в Киеве, Одессе, Харькове и Львове. Голосование было запущено в 8:00 по московскому времени.
Ранее ИА Newstes сообщало, что российский МИД направил Украине ноту протеста после антироссийских акций возле посольства в Киеве прошедшей 12 июня. В День России на фасад здания были спроецированы русофобские изображения с оскорблениями.