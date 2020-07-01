«Умные» счетчики помогут сэкономить миллиарды рублей

Вадим Карасев

В Министерстве энергетики Российской Федерации подсчитали, что внедрение интеллектуальных систем учета принесет бюджету государства 70 - 80 миллиардов рублей в год, пишут "Известия".

С 1 июля в России вступил в силу закон, который обязывает гарантирующих поставщиков и сбытовые компании установить в частных и многоквартирных домах приборы учеты электричества нового образца. Счетчики будут способны контролировать работу электросетей и автоматически передавать показания в удаленном режиме.

Представители Минэнерго сказали, что планируют до конца года установить около 2,5 миллионов «умных» счетчиков по всей России. В ведомстве выражают надежду, что мера позволит сделать основными поставщиками приборов российских производителей, а так же пополнить бюджет государства.

Эффект от внедрения должен сократить потери электроэнергии, траты на поиск технологических неполадок, выявление и отключение неплательщиков. Отметим, что финансирование перехода на интеллектуальные системы будет осуществляться полностью за счет энергетических компаний.