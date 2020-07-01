Усыновившая двух темнокожих подростков певица Sia стала бабушкой

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

44-летняя австралийская певица Sia стала бабушкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Всего год назад она стала мамой, усыновив двух 18-летних темнокожих подростков. У одного из них родились двое малышей. «Они зовут меня Нана. Уговариваю их звать меня просто "милочка", по примеру Крис Дженнер», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Sia перепутала темнокожих рэперш Карди Би и Никки Минаж, после чего была обвинена в расизме пользователями сети.

В прошлом году певица рассказала, что страдает от неврологического заболевания. Она призналась испытывает хронические боли из-за синдрома Элерса — Данлоса, поражающего соединительные ткани, поддерживающие кожу, кости, кровеносные сосуды и другие органы.