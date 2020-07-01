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В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 38%

В Алтайском крае явка на голосование по поправкам превысила 38%
Явка на голосование по поправкам к конституции составила в Алтайском крае 38,66%, данные на 10.00 по местному времени (6.00 мск) представила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Ирина Акимова.

"Участие в голосовании по состоянию на 10.00 приняло 700 905 избирателей по данным мониторинга работы участковых избирательных комиссий, что составляет 38,66% от общего числа участников голосования", - заявила Акимова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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