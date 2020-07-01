В Астраханской области тариф на газ пока не повышают

Вадим Карасев

С 1 июля во всех регионах повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Несмотря на это, в Астраханской области тариф на газ пока останется прежним – 5521,93 рублей за 1000 кубометров газа (с учетом НДС).

Данное решение было принято коллегией региональной службы по тарифам, сообщает ГТРК Лотос Астрахань. В ведомстве пояснили, что розничная цена на газ формируется из расчета от регулируемой оптовой цены на голубое топливо. В розничную стоимость газа также включают расходы на его транспортировку по газораспределительным сетям и услуги сбыта и снабжения.

Все перечисленные составляющие розничной цены на газ утверждаются на федеральном уровне органом государственного регулирования цен. Согласно рекомендациям по формированию цен на газ, стоимость газа для потребителей должна формироваться не менее чем на 1 год (вместе с пересмотром оптовой цены на газ).

Исходя из того, что по состоянию на 29 июня оптовая цена на газ не была пересмотрена, то и розничная цена на него останется прежней. Если оптовая цена поднимется, то и розничную цену для потребителей пересчитают.

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