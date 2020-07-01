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В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"

В бундестаге не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2"
В Берлине не хотят грозить США из-за "Северного потока — 2", но готовы задуматься о санкциях, если другого решения не будет, заявил РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст по итогам слушаний, которые прошли в парламенте в среду.

Ранее в комитете бундестага по экономике и энергетике состоялись публичные слушания по "Северному потоку — 2", в них приняли участие статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен, парламентский статс-секретарь в Минэкономики ФРГ Томас Барайс, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькер Трайер, исполнительный директор "Восточного комитета немецкой экономики" Михаэль Хармс, приглашенные эксперты в области экономики и права.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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