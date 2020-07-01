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В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам

В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам
Почти 4 тысячи россиян приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Германии, сообщил посол России в этой стране Сергей Нечаев.

"Процесс голосования идет спокойно, организованно... На сейчас, на 13.00 по Берлину (14.00 мск), у нас 3 тысячи проголосовало - достаточно большая очередь есть... Пока еще народу много (желающих проголосовать)", - сказал Нечаев во время связи с ЦИК РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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