В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам

Анастасия Иванова

Почти 4 тысячи россиян приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Германии, сообщил посол России в этой стране Сергей Нечаев.

"Процесс голосования идет спокойно, организованно... На сейчас, на 13.00 по Берлину (14.00 мск), у нас 3 тысячи проголосовало - достаточно большая очередь есть... Пока еще народу много (желающих проголосовать)", - сказал Нечаев во время связи с ЦИК РФ.