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В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300

В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300
Полиция Гонконга сообщила о задержании более 300 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности.


"Более 300 человек были задержаны в Гонконге за такие нарушения, как незаконные собрания, нарушение порядка в общественных местах, яростное вождение и нарушение закона о национальной безопасности, которое послужило причиной девяти задержаний (пять мужчин и четыре женщины)", - говорится в Twitter полиции.

# В мире
По материалам: ria.ru

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