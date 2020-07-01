В Гонконге число задержанных на фоне демонстраций превысило 300

Лидия Мартынова

Полиция Гонконга сообщила о задержании более 300 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности.





"Более 300 человек были задержаны в Гонконге за такие нарушения, как незаконные собрания, нарушение порядка в общественных местах, яростное вождение и нарушение закона о национальной безопасности, которое послужило причиной девяти задержаний (пять мужчин и четыре женщины)", - говорится в Twitter полиции.