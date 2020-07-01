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В Индии запретили TikTok

В Индии запретили TikTok
Власти Индии запретили 59 приложений, в том числе китайскую социальную сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, сообщает пресс-служба правительства.

В список попали приложения "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка". Приложения - в основном разработанные в Китае - будут заблокированы как на мобильных, так и на других устройствах.

Такие китайские приложения, как Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends, вошли в список запрещенных.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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