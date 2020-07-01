В Индии запретили TikTok

Алексей Вольцев

Власти Индии запретили 59 приложений, в том числе китайскую социальную сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, сообщает пресс-служба правительства.В список попали приложения "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка". Приложения - в основном разработанные в Китае - будут заблокированы как на мобильных, так и на других устройствах.Такие китайские приложения, как Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends, вошли в список запрещенных.