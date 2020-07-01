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В Индонезии объяснили затягивание сделки по покупке российских Су-35

В Индонезии объяснили затягивание сделки по покупке российских Су-35Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Индонезии не отказываются от покупки российских истребителей Су-35, затягивание сделки связано с пандемией коронавируса и санкциями США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Джакарта пост».

Отмечается, что несмотря на отсутствие прогресса по закупкам истребителей, об уровне сотрудничества между Москвой и Джакартой, в частности, говорит визит министра обороны Индонезии Прабово Субианто в качестве почетного гостя на параде Победы.

По мнению эксперта по оборонной промышленности из Университета БИНУС Куриэ Махарани, Прабово может пролоббировать освобождение Индонезии из списка стран, которым грозят последствия за нарушения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Также руководство Индонезии может возобновить сделку после президентских выборов в США и прихода новой администрации.

О том, что поставка российских Су-35 Индонезии откладывается из-за американских санкций, сообщил в октябре 2019 года «Коммерсантъ». По данным источников издания, США не дали Индонезии гарантий не применять в отношении нее ограничительных мер из-за сотрудничества с Россией.

Соглашение на поставку 11 истребителей Россия и Индонезия подписали в феврале 2018 года. Стоимость контракта оценивалась в 1,14 миллиарда долларов, причем половину суммы — 570 миллионов долларов — Индонезия сможет оплатить товарными поставками. Начать передачу самолетов планировалось еще в 2019 году.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, которая стала основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).

# В мире
По материалам: lenta.ru

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