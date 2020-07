В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19

Лидия Мартынова

Японский стартап Anges Inc начал клинически тестировать на людях потенциальную вакцину против коронавируса (COVID-19).Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление компании."Медицинский стартап Anges Inc объявил о начале первого в Японии клинического тестирования на людях потенциальной вакцины против нового коронавируса", - говорится в сообщении.Само тестирование будет проводиться в госпитале при университете Осаки.Как сообщает газета, потенциальная вакцина будет введена 30 здоровым людям в начале июля. Затем в течение восьми недель исследователи смотреть на побочные эффекты от вакцины и создает она у пациентов антитела против COVID-19.Если первая фаза тестирования потенциальной вакцины подтвердит свою безопасность для людей, то стартап планирует на втором этапе расширить круг лиц до 400.В случае успешности второй фазы Anges Inc надеется между весной и осенью 2021 года получить от японского правительства разрешение на продажу вакцины против коронавируса.Ранее стало известно, что индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение на тестирование потенциальной вакцины COVAXIN против коронавируса (COVID-19) на людях.