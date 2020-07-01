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В Карачаево-Черкесии явка на голосовании по поправкам составила почти 82%

В Карачаево-Черкесии явка на голосовании по поправкам составила почти 82%

В Карачаево-Черкесской Республике явка на голосовании по поправкам в Конституцию на 15.00 составила почти 82 процента, заявила в ходе прямого включения в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) председатель избиркома региона Лариса Абазалиева. Об этом сообщает в среду РИА «Новости».

По данным избиркома, в субъекте работают 250 избирательных участков, где проходит голосование с участием более 1250 наблюдателей.

Как рассказала Абазалиева «голосование проходит в штатном режиме, на 15.00 явка голосующих составила 81,96% от численности избирателей».

Ранее сообщалось, что за поправки в Конституцию проголосовали 70,17% избирателей, против — 28,82%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 7,62%протоколов.

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По материалам: pnp.ru

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