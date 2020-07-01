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В Кремле объяснили голосование Путина без маски

В Кремле объяснили голосование Путина без маскиФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Владимир Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему президент пришел голосовать по поправкам в Конституцию без маски, передает издание «Подъем».

Представитель Кремля подчеркнул, что это не связано с пренебрежением мерами безопасности.

Ранее в среду, в основной день голосования, Владимир Путин прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы. Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток. После голосования он отметил, что определяется будущее страны.

Накануне, 30 июня Путин призвал россиян принять участие в плебисците. Он подчеркнул, что без их одобрения поправки в основной закон вноситься не будут.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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