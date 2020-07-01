Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции

В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
В Общественной палате выявили поддельные сайты как по электронному голосованию по Конституции РФ, так и разъясняющие порядок голосования, сообщил журналистам в среду руководитель группы ОП по наблюдению за электронным голосованием Александр Малькевич.

"Были выявлены поддельные сайты, посвященные голосованию (по Конституции - ред.), как для голосования, так и разъясняющие порядок голосования", - сказал Малькевич.

В качестве примера он привел сайт "'Конституция.голосование.РФ".


Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Особо длинные интроны обеспечивают ускоренную эволюцию генов, связанных с работой мозга
Особо длинные интроны обеспечивают ускоренную эволюцию генов,
Facebook заблокировала сотни аккаунтов американских праворадикалов
Facebook заблокировала сотни аккаунтов американских праворадикалов
В Индонезии объяснили затягивание сделки по покупке российских Су-35
В Индонезии объяснили затягивание сделки по покупке российских Су-35
В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции
Адвокат Ефремова удивился большому числу потерпевших
Адвокат Ефремова удивился большому числу потерпевших
Очень Большой Телескоп обнаружил пропажу массивной звезды в другой галактике
Очень Большой Телескоп обнаружил пропажу массивной звезды в другой
Модная битва: Сиара против Эмили Кинг
Модная битва: Сиара против Эмили Кинг
Газпром выплатил Польше $1,5 млрд
Газпром выплатил Польше $1,5 млрд
Василиса Володина рассказала, как затмения 2020 года повлияют на Знаки Зодиака
Василиса Володина рассказала, как затмения 2020 года повлияют
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,5 тысячи
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,5 тысячи
В Киеве готовы отложить введение единого электронного билета до 1 января 2021 года
В Киеве готовы отложить введение единого электронного билета до 1
Опять F-35: США сделали Турции одолжение, продолжая запугивать санкциями
Опять F-35: США сделали Турции одолжение, продолжая запугивать

Топ на сегодня

От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
От чехарды чиновников жизнь в Ингушетии к лучшему не меняется
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их расставания
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы начнет массовые увольнения

Еще по теме

Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
Москва технологически готова к электронному голосованию по конституции