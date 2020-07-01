В ОП выявили поддельные сайты по голосованию по Конституции

Алексей Вольцев

В Общественной палате выявили поддельные сайты как по электронному голосованию по Конституции РФ, так и разъясняющие порядок голосования, сообщил журналистам в среду руководитель группы ОП по наблюдению за электронным голосованием Александр Малькевич.

"Были выявлены поддельные сайты, посвященные голосованию (по Конституции - ред.), как для голосования, так и разъясняющие порядок голосования", - сказал Малькевич.

В качестве примера он привел сайт "'Конституция.голосование.РФ".

Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.