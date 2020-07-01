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В парижском 3D-шоу воссозданы последние ужасные часы Помпеи

В парижском 3D-шоу воссозданы последние ужасные часы Помпеи

В 3D-шоу, которое сегодня открылось в Большом дворце в Париже, представлена самая захватывающая выставка этого лета  - гора Везувий извергается несколько раз в день. «Помпеи» воссоздают повседневную жизнь в 79 году нашей эры за несколько часов до того, как вулкан обрушил на город и его 40 000 жителей смерть и разрушения.
 
Улица и некоторые из роскошных вилл и храмов того, что некогда было одним из самых богатых городов Римской империи, были оживлены благодаря выставке, которую организаторы называют «машиной времени». Среди трехмерных воссозданий римских особняков, таких как Дом Леды с их поразительными мозаиками и фресками, есть некоторые «необычные находки», недавно полученные археологами из останков города недалеко от современного Неаполя.
 
И каждые 15 минут гора, возвышающаяся над городом, начинает рычать, прежде чем извергаться грибным атомным облаком вулканической пыли, камней и лавы.
 
Археологи использовали беспилотники для съемки объекта, а также лазерную картографию, инфракрасные камеры и фотограмметрию, которая позволяет делать точные измерения на фотографиях, чтобы оживить сцену.
 
Шоу, которое продлится до 27 сентября, было отложено из-за блокировки коронавируса, а это означает, что сокровища, которые редко можно увидеть за пределами Италии, должны были быть заперты для хранения французскими властями.
 
Среди них статуя Ливии, жены первого римского императора Августа, на которой все еще сохранились следы ее светлых волос и ее пурпурно-красного платья, а также фреска Венеры, богини любви, на носу корабля, нарисованном четырьмя слоны.
 
Массимо Осанна, директор археологического парка в Помпеях, сказал, что одним из самых необычных экспонатов является сундук из 100 крошечных амулетов из стекла, слоновой кости и аметиста, который использовался «ведьмой для защиты своих клиентов от сглаза». В шоу также представлены гипсовые слепки, отображающие людей и животных, попавших в агонию смерти. 
 
По словам организаторов, были выбраны наиболее знаковые и представительные объекты, чтобы проиллюстрировать богатство жизни в городе, который оказался застывшим во времени из-за скорости извержения и его пирокластического шторма из лавы и пепла. Тела были похоронены там, где они упали, охваченные горящими облаками пепла.
 
При этом виртуальная реконструкция города – это «вовсе не версия Диснейленда», то, что будет показано в 3D, точно соответствует научным исследованиям.
 
Стоит отметить, что раскопки все еще продолжаются  и, по оценкам археологов, почти треть древнего города до сих пор не обнаружена.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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