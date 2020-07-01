В Пермском крае явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 41%

Влада Некрасова

Явка на голосование по поправкам к Конституции в Пермском крае на 12:00 местного времени составила более 41 процента, а в некоторых районах она превысила 60 процентов, заявил представитель краевого избиркома. Об этом в среду сообщает РИА «Новости».

«Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 12:00 составляет 41,36 процента или 826 586 человек», — рассказал представитель комиссии.

Уточняется, что голосование в регионе проходит без серьёзных нарушений

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Косинском и в Кишертском муниципальных округах региона — 68,06 процента и 64,71 процента соответственно. Самая низкая активность наблюдается в Перми и Александровске (32,13 процента и 33,27 процента, соответственно).

В России 1 июля проходит основной день голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон началось 25 июня на всей территории России. Онлайн-голосование, в котором смогли принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, прошло с 25 по 30 июня. Участки в среду будут открыты до 20:00 по местному времени во всех регионах.

Подсчёт голосов будет проводиться после 20:00 по местному времени в среду по всем семи дням голосования.