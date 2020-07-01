В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования

Лидия Мартынова

Избирательные участки в последний день голосования открылись в 8.00 (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, пришедших голосовать по поправкам в Конституцию России обеспечат масками и одноразовыми ручками для профилактики COVID-19.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.

Приамурье: проголосовать на участке или на золотодобывающем руднике

В Амурской области в среду открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках, всего высказаться по поправкам в главный закон страны в регионе должны более 615 тысяч человек.

Проголосовать, не выходя из дома, в Приамурье решили более 13 тысяч человек, к ним сотрудники избирательных комиссий будут выезжать в полной защитной экипировке, а самому голосующему выдадут индивидуальный набор - бюллетень, ручку, маску и перчатки.