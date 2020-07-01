Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования

В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования

В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования
Избирательные участки в последний день голосования открылись в 8.00 (02.00 мск) в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии, пришедших голосовать по поправкам в Конституцию России обеспечат масками и одноразовыми ручками для профилактики COVID-19.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.

Приамурье: проголосовать на участке или на золотодобывающем руднике

В Амурской области в среду открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в аэропорту Благовещенска, СИЗО и на золотодобывающих рудниках, всего высказаться по поправкам в главный закон страны в регионе должны более 615 тысяч человек.


Проголосовать, не выходя из дома, в Приамурье решили более 13 тысяч человек, к ним сотрудники избирательных комиссий будут выезжать в полной защитной экипировке, а самому голосующему выдадут индивидуальный набор - бюллетень, ручку, маску и перчатки.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россия требует расследовать угрозы в адрес дипломатов после статьи NYT
Россия требует расследовать угрозы в адрес дипломатов после статьи NYT
В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования
В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования
В России приготовились к ужесточению санкций США
В России приготовились к ужесточению санкций США
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Папарацци сфотографировал Меган Фокс и Колсона Бэйкера в аэропорту Лос-Анджелеса
Папарацци сфотографировал Меган Фокс и Колсона Бэйкера в аэропорту
Джо Байден посоветовал Трампу жестко поговорить с президентом России
Джо Байден посоветовал Трампу жестко поговорить с президентом России
В России завершилось электронное голосование по Конституции
В России завершилось электронное голосование по Конституции
Банка пива вспенилась, случайно залетев в вагину девушки
Банка пива вспенилась, случайно залетев в вагину девушки
По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" снимут сериал
По дебютному роману автора бестселлера "Нормальные люди" снимут сериал
В России вводится обязательная маркировка обуви
В России вводится обязательная маркировка обуви
Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к Конституции
Боню обрадовали 10 тысяч евро от пранкеров за пост против поправок к
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил ученый
Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме, заявил

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
В Приморье участки голосования по Конституции откроют на военных кораблях
Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию