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В России повышают плату за коммунальные услуги

В России повышают плату за коммунальные услуги

С сегодня, 1 июля тарифы на ЖКХ в России будут проиндексированы, и в среднем рост цен по стране на коммунальные услуги составит 4%. Оплата вырастет за водоотведение, водоснабжение, электричество, газ и тепло. Для каждого региона, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, установлена собственная верхняя граница. Больше всего - на 6,5% - вырастут цены на коммунальные услуги в Чечне. Меньше всего повышение коснется жителей Ненецкого Автономного округа, там тарифы поднимутся не больше, чем на 2,4%.

Напомним, что в правительство поступали инициативы отказаться от плановой индексации из-за пандемии коронавируса, которая негативно отразилась на доходах граждан страны. Однако идея не получила поддержки представителей коммунальных ведомств и отраслевых сообществ. Минстрой оценил, что запрет на рост только системе водоснабжения принесет убыток в 300 млрд руб. Взамен участники рынка ЖКХ предложили расширить адресную помощь населению, пострадавшему из-за ограничительных мер, пишет Коммерсант. Индексация тарифов ЖКХ принята как мера, сдерживающая инфляцию.

С 2020 года рост тарифов производится один раз в год – с 1 июля. Ранее цены на услуги повышали дважды: в январе и июле.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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