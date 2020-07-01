Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России приготовились к ужесточению санкций США

В России приготовились к ужесточению санкций СШАДмитрий КикуФото: Дискуссионный клуб «Валдай»

США ужесточат санкции в отношении России после пандемии. Такой прогноз дал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его оценке, Вашингтон приготовился усилить давление не только на Москву, но и на Пекин. Триггером для этого станут грядущие 3 ноября президентские выборы в США.

В конце июня группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета США на 2020-2021 финансовый год, который начнется 1 октября. Предложение расширяет сферу действия потенциальных ограничений с судов, укладывающих трубы, до работ по подготовке места укладки, рытью траншей для труб, землеустроительных работ, засыпки камней.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
ФРГ хочет более тесного взаимодействия с Россией, заявил посол
Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии
Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. военных из Германии
Гузеева обвинила невесту в грехе за бросание тортом в жениха
Гузеева обвинила невесту в грехе за бросание тортом в жениха
Тайная одержимость каждого Знака Зодиака
Тайная одержимость каждого Знака Зодиака
Источник: в РФ началось серийное производство автомата-конкурента АК-12
Источник: в РФ началось серийное производство автомата-конкурента
Систему электронного голосования по поправкам в Конституцию оценили
Систему электронного голосования по поправкам в Конституцию оценили
Россия требует расследовать угрозы в адрес дипломатов после статьи NYT
Россия требует расследовать угрозы в адрес дипломатов после статьи NYT
В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования
В Приамурье, Забайкалье и Якутии открылись участки для голосования
В России приготовились к ужесточению санкций США
В России приготовились к ужесточению санкций США
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Папарацци сфотографировал Меган Фокс и Колсона Бэйкера в аэропорту Лос-Анджелеса
Папарацци сфотографировал Меган Фокс и Колсона Бэйкера в аэропорту
Джо Байден посоветовал Трампу жестко поговорить с президентом России
Джо Байден посоветовал Трампу жестко поговорить с президентом России

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

Путин в четверг примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай"
В МИД Ирана заявили, что США препятствуют сотрудничеству Тегерана и Москвы
Первые трубы газопровода "Северный поток-2" доставлены на остров Рюген
Германия пригрозила штрафовать США за давление на «Северный поток-2»