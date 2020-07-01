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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов.

В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс. Так, например, меньше всего тарифы повысят в Ненецком автономном округе — на 2,4 процента. В Пермском крае и Мурманской области рост цен достигнет трех процентов, в Астраханской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Пензенской, Рязанской, Тверской, Ярославской и в ряде других областей тарифы проиндексируют на 3,6 процента.

В Петербурге тарифы вырастут на 3,8 процента, в Московской области и Краснодарском крае — на 4,1 процента. В Москве, Омской области, Бурятии и Якутии услуги ЖКХ подорожают на пять процентов, в Дагестане — на 5,2 процента, а в Кабардино-Балкарии — на 5,4 процента.


Самый большой рост тарифов запланировали в Чечне, там он составит 6,5 процента.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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