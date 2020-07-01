В России стартовал второй этап выплат семьям с детьми

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с 1 июля начнут получать российские семьи с детьми до 16 лет. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что готовить отдельного заявления на получение данной выплаты не нужно. Решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Если родители еще не оформляли заявление на государственную помощь, они могут подать его до 1 октября и тогда получат деньги сразу за два месяца.

В Минтруде отметили, что технический алгоритм электронного обмена данными позволил во время первого этапа выплат в течение первого дня перечислить средства родителям более чем на 15 миллионов детей.

Ранее сообщалось, что на пролонгацию программы помощи направят более 270 миллиардов рублей.

23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о второй единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Эти пособия стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.