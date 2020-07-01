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В России в последний момент предложили послабления для маркировки лекарств

В России в последний момент предложили послабления для маркировки лекарствФото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство России предложило несколько постановлений, которые дают послабления для маркировки лекарств. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, подлинность документов, появившихся в последний момент перед введением новых правил, 30 июня, подтвердили источники в правительстве и среди разработчиков постановлений.

В частности, из постановления о вводе в оборот лекарств свидетельствует, что участникам фармрынка в исключительных случаях точечно разрешат временно продавать препараты без средств идентификации — речь идет о лекарствах, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года. Для этого необходимо согласование с комиссией на базе Росздравнадзора, которое будет выдаваться на 45 дней. «Доля препаратов, которых это может коснуться, предварительно оценивается не более чем в 1 процент лекарств, поставляемых на рынок, то есть в исключительных случаях», — заявил источник РБК. Послабление не касается зарубежных препаратов для лечения гипофизарного нанизма, болезни Гоше, гемофилии и муковисцидоза. Кроме того, исключением являются препараты для пациентов со злокачественными новообразованиями кроветорной, лимфоидной и родственных тканей, рассеянным склерозом и лиц, прошедших трансплантацию органов и тканей.

Два других постановления касаются маркировки табачной продукции и обуви. Рознице разрешат самостоятельно маркировать сигареты, которые они не успели распродать — речь идет о табачной продукции, произведенной до 1 июля 2019 года. Продавцы обуви должны до 1 августа ввести промаркированную обувь в оборот или подать в систему информацию о ее остатках до 1 июля.

В России с 1 июля вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. Путь каждой упаковки с лекарством теперь можно будет отследить практически в режиме реального времени — от производства до аптек и больниц. Чтобы проверить товар, покупателю необходимо будет воспользоваться приложением «Честный знак».

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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