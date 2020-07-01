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В России вводится обязательная маркировка обуви

В России вводится обязательная маркировка обуви
Обязательная маркировка обувных товаров вводится в России с 1 июля - с этой даты не допускается ввод в оборот обуви без нанесения средств идентификации, а также сам оборот немаркированных товаров. Такие сроки установлены постановлением правительства РФ, которое было принято в июле 2019 года.

По словам представителя Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки), система готова к введению полной прослеживаемости обуви. К настоящему моменту эмитировано порядка 2,143 миллиарда кодов Data Matrix.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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