В России вводится обязательная маркировка обуви

Анастасия Иванова

Обязательная маркировка обувных товаров вводится в России с 1 июля - с этой даты не допускается ввод в оборот обуви без нанесения средств идентификации, а также сам оборот немаркированных товаров. Такие сроки установлены постановлением правительства РФ, которое было принято в июле 2019 года.

По словам представителя Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки), система готова к введению полной прослеживаемости обуви. К настоящему моменту эмитировано порядка 2,143 миллиарда кодов Data Matrix.