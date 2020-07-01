В Сербии распалась оппозиционная коалиция, призывавшая к бойкоту выборов

Лидия Мартынова

Оппозиционный блок «Союз за Сербию», призывавший к бойкоту парламентских выборов в стране, окончательно распался. По информации сербских источников, на заседании входивших в эту коалицию движений было принято решение, что каждая партия продолжит свой политический путь самостоятельно.

Олигарх Драган Джилас, потерпевший фиаско как лидер оппозиционного блока, заявил, что создаст новую коалицию под названием «Сербская бойкот-оппозиция», вступить в которую смогут все политические партии и общественные движения, поддержавшие бойкот выборов 21 июня.

Сербская общественность в социальных сетях буквально осмеяла новую инициативу Джиласа, подчеркнув, что он не имеет доверия и авторитета даже в кругу бывших союзников и партнеров по политической сцене. Ранее портал «Балканист» сообщал о том, что фактически оппозиционный «Союз за Сербию» начал распадаться, даже «не дотянув» до выборов: целый ряд входивших в него партий отказался от идеи бойкота, о чем оппозиционеру не преминули напомнить.

«Выборы показали, кому верит народ, и результаты — нравятся они тебе или нет — тому доказательство», — указали комментаторы.

По результатам парламентских выборов в Сербии убедительную победу одержала Сербская прогрессивная партия, возглавляемая президентом страны Александром Вучичем. Оппозиционные партии, ранее состоявшие в блоке «Союз за Сербию», но своевременно отказавшиеся от идеи бойкота выборов, не смогли преодолеть трехпроцентный выборный ценз.