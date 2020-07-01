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В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%

В Тюменской области явка на голосовании по поправкам превысила 68%
Явка на голосовании в Тюменской области по поправкам к конституции на 15.00 местного времени (13.00 мск) превысила 68%, сообщает избирком региона.

"По данным на 15.00, явка на голосование по поправкам в конституцию РФ в Тюменской области достигла 68,08%. Свой гражданский долг уже выполнили 768 107 жителей региона", - приводятся в сообщении слова председателя региональной избирательной комиссии Игоря Халина.

По его словам, явка достаточно высокая, при этом тюменцы продолжают идти на участки.


Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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