Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию России

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию — он приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что глава государства традиционно голосует на этом участке в ходе избирательных кампаний разного уровня.

Ранее российский лидер в ходе своего обращения к россиянам 30 июня призвал всех граждан страны принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Он также отметил, что голосуя за поправки, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.

Однако президент напомнил, что поправки в Основной закон вступят в силу только если их поддержат россияне.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля. Участки открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах. Подсчёт голосов будет проводиться после 20:00 по местному времени в среду по всем семи дням голосования.