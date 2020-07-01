Возможный кандидат в мэры Николаева, которую Арахамия и Корниенко назвали "рабочей бабой", оказалась фанаткой Путина (фото)

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Потенциального кандидата на пост городского головы Николаева от партии «Слуга народа» Татьяну Домбровскую, которую недавно обсуждали глава партии Александр Корниенко и глава партийной фракции Давид Арахамия, уличили в антиукраинских взглядах.

Соответствующие скрины с ее страницы в ныне заблокированной в Украине соцсети «ВКонтакте» обнародовал сотрудник НАБУ Евгений Шевченко.

Так, в 2014 году она восхищалась личностью Владимира Путина и поддерживала российские фейки о причинах падения МН-17 на Донбассе.

В комментариях сравнили «будущего мэра» с «бурятской и сибирской сосной», отметив, что президент, комментируя бэкграунд кандидатки, снова заявит, что это не имеет никакого значения.

Напомним, ранее неловко оправдаться за скандал с «некачественными детьми» попыталась глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

