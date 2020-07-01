Вступили в силу новые правила для российских водителей

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России вступили в силу новые правила для водителей. Они касаются импорта праворульных машин и регистрации тюнингованных автомобилей, сообщает «Коммерсантъ».

Так, с 1 июля начинают действовать более жесткие нормы ввоза в Россию праворульных автомобилей, усложняются их эксплуатация и постановка на учет. Также будет запрещен ввоз техники с правым рулем категорий M2 и M3 (строительная спецтехника, самосвалы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и микроавтобусы). Ограничения не коснутся транспортных средств, которые были доставлены в страну до выступления новых правил в силу.

Кроме того, заработают новые правила выдачи разрешений на изменение конструкции автомобиля, согласно которым необходимо отправить машину на проверку в лабораторию в случае установки багажников, лебедок или фаркопов, перевода двигателя на газовое топливо.

Также 1 июля планировалось ввести новые правила медицинского освидетельствования водителей, однако 26 июня Минздрав утвердил приказ о сохранении до конца года действующих правил. Новые нормы будут введены 1 января 2021 года. По ним некоторым автомобилистам придется сдать дополнительные анализы на выявление зависимости к алкоголю и наркотикам, но только по решению врача-нарколога.

С 1 июля в России также изменились правила парковки для инвалидов. Новый порядок предоставления парковочных мест, утвержденный главой правительства в феврале, подразумевает, что часть инвалидов III группы потеряет право на пользование бесплатными парковками. Об этом говорится в постановлении правительства.