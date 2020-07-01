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Вымышленный депутат Наливкин повторил фото Путина 2007 года

Вымышленный депутат Наливкин повторил фото Путина 2007 годаВиталий НаливкинФото: vk.com/mudakoff

Вымышленный депутат из Уссурийска Виталий Наливкин, иронизирующий над региональными политиками и чиновниками, снялся для обложки паблика MDK в стиле фотосессии Владимира Путина для американского журнала Time.

«Гигант мысли! Отец русской демократии!» — пошутил один из пользователей. Другой призвал избрать Наливкина президентом.

На снимке повторен образ президента Владимира Путина в фотосессии для номера журнала Time в декабре 2007 года, в котором издание признало российского лидера человеком года. «Он новый русский царь», — говорил агентству Reuters о Путине управляющий редактор Time Ричард Стенгель.

Виталий Наливкин — собирательный образ российских региональных политиков, главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda. Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере. После того как в июне вышло пародийное видео о коррупции в МВД, актера Андрея Неретина, исполняющего роль депутата, задержали по подозрению в неуважении к власти, признали виновным в мелком хулиганстве за нецензурную брань в общественном месте (сам артист утверждает, что не ругался публично) и арестовали на пять суток.

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По материалам: lenta.ru

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