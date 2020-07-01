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Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля

Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
С этого месяца в стране вступают в силу законодательные изменения, которые скажутся на жизни большинства россиян. О новых выплатах на детей, индексации пенсий, повышении тарифов ЖКХ, налоге для самозанятых и обязательной маркировке товаров — в материале РИА Новости.

Выплаты семьям с детьми

На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата. Соответствующий указ 23 июня подписал президент. Сумма — десять тысяч рублей. Это дополнение к ежемесячному пособию по пять тысяч на детей до трех лет и десяти тысячам на ребенка от трех до 16 лет, перечисляемым с апреля и июня согласно указу от 7 апреля.


Тем, кто уже получал эту помощь, июльский платеж поступит автоматически, подавать новое заявление не нужно. Остальным следует оформить документы. Время еще есть — обратиться можно до 30 сентября включительно.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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