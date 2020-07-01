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Зеленский на заседании Нацсовета реформ: Для меня реформы – это возможность

Зеленский на заседании Нацсовета реформ: Для меня реформы – это возможность
30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ. Об этом проинформировал сайт главы государства.

Участие в заседании обновленного состава Нацсовета принимали также руководители Кабинета Министров Украины и Верховной Рады.

"Любая реформа – это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы – это возможность", – объяснил Зеленский.

По словам президента, "люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить".
"Вот о чем для меня реформы. ...Реформы – это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", – подчеркнул глава государства.

В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу, реформу здравоохранения, доступные кредиты для населения, реформу налоговой системы, ускорение приватизации.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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