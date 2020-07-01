Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Женщина 23 года работала в Adidas, высказалась о расизме и была уволена

Женщина 23 года работала в Adidas, высказалась о расизме и была уволена

Женщина 23 года работала в Adidas, высказалась о расизме и была уволенаФото: Axel Schmidt / Reuters

Член исполнительного совета компании Adidas Карен Паркин (Karen Parkin) подала в отставку из-за высказывания о расизме. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в июне группа сотрудников попросила наблюдательный совет компании проверить, правильно ли Паркин решает расовые вопросы на рабочем месте. Они также напомнили, что в прошлом году топ-менеджер назвала расизм шумихой, которая обсуждается только в США. Позже женщина извинилась за свои слова и призналась, что ей стоило по-другому выразить свою мысль.

В заявлении, опубликованном на сайте Adidas во вторник, 30 июня, Паркин заявила, что для объединения сотрудников компании ей лучше уволиться. «Сейчас самое время для нового руководителя отдела кадров взять на себя эту функцию, воспользоваться предоставленной нам возможностью и ускорить темпы перемен, чтобы создать более разнообразный и инклюзивный Adidas, которым мы все можем гордиться», — отметила она.

Уточняется, что Паркин работала в компании 23 года. Она начала карьеру в 1997 году в качестве директора по продажам в Великобритании. В 2017-м стала членом исполнительного совета. После увольнения ее обязанности временно будет исполнять генеральный директор организации Каспер Рорстед.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эмбер Херд уличили в интрижках с Илоном Маском и Джеймсом Франко
Эмбер Херд уличили в интрижках с Илоном Маском и Джеймсом Франко
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Объяснено решение не сообщать Трампу о «сговоре» России с талибами
Объяснено решение не сообщать Трампу о «сговоре» России с талибами
Трамп утвердил вывод из ФРГ почти 10 тысяч американских солдат для "сдерживания России"
Трамп утвердил вывод из ФРГ почти 10 тысяч американских солдат для
Женщина 23 года работала в Adidas, высказалась о расизме и была уволена
Женщина 23 года работала в Adidas, высказалась о расизме и была
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Польша возобновляет авиасообщение с Украиной
Польша возобновляет авиасообщение с Украиной
Пашинян рассказал о тяжелых пациентах с коронавирусом в Армении
Пашинян рассказал о тяжелых пациентах с коронавирусом в Армении
В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам
В Германии около четырех тысяч россиян проголосовали по поправкам
Лунный день сегодня 1 июля 2020 года
Лунный день сегодня 1 июля 2020 года
ЦИК опубликовала данные по явке в России
ЦИК опубликовала данные по явке в России
Дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации
Дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации

Топ на сегодня

Азербайджан и Армения «удалённо» обсудили карабахское урегулирование
Азербайджан и Армения «удалённо» обсудили карабахское урегулирование
В 120 школах и 35 учреждениях СПО Прикамья в ближайшие два года появится новая компьютерная техника
В 120 школах и 35 учреждениях СПО Прикамья в ближайшие два года
Опубликован список победителей конкурса на участие в профильной смене РГО «Мир открытий» в МДЦ «Артек»
Опубликован список победителей конкурса на участие в профильной смене
В Испании задержали россиянина, подозреваемого в подделке лекарств
В Испании задержали россиянина, подозреваемого в подделке лекарств
В Челябинской области с 6 июля начнут открываться пришкольные и загородные детские лагеря
В Челябинской области с 6 июля начнут открываться пришкольные и

Еще по теме

Пользователей WhatsApp обманули с помощью Adidas
МинВОТ: В Крыму незаконно работают Adidas, Puma и DHL
Украина пообещала разобраться с Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму
«Ответил как мужик!»: Глава Adidas ответил на угрозы из Киева по поводу работы в Крыму