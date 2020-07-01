Жизнь после карантина — истории из первых уст: "Маникюр стал для меня символом возвращения к привычной жизни"

Вадим Карасев

Несмотря на то что число зараженных коронавирусом по-прежнему растет с каждым днем, многие страны уже сняли некоторые ограничения: теперь люди могут свободно гулять, заниматься спортом, отдыхать на пляже и встречаться с друзьями в любимых ресторанах. Мы уже рассказывали, как карантин проходил во многих странах мира, а теперь попросили наших героев поделиться своими историями, как изменилась их жизнь за эти несколько месяцев, проведенных в самоизоляции, и что они почувствовали, наконец выйдя на свободу.

Лейла Мачавариани, 32 года, выпускающий редактор в декретном отпуске, Тбилиси, Грузия

В Грузии с 23 мая отменили режим чрезвычайного положения, введенный в конце марта. Благодаря тому, что удалось избежать масштабного распространения коронавируса, большинство ограничений на сегодняшний день уже снято. Из действующих ограничений: по-прежнему закрыто авиасообщение, граждане Грузии, прибывающие в страну спецрейсами или через сухопутные границы, отправляются в двухнедельный карантин, не работают спортзалы и фитнес-центры, запрещены собрания более 10 человек, в том числе на свадьбах и похоронах. Находиться в общественных местах можно лишь в медицинских масках. Нарушение правил грозит штрафом. Среди запретов, которые сняли в первую очередь, — отмена комендантского часа (с 21:00 до 06:00) и запрет на передвижение в автомобиле более трех человек.

Несмотря на то что режим ЧП был снят за день до того, как моему сыну исполнилось два года, мы решили не приглашать гостей, ведь все равно вирус по-прежнему циркулирует в стране и не хочется подвергать риску ни себя, ни окружающих. И если сейчас мы будто бы вернулись к привычному ритму жизни и ездим, к примеру, к друзьям за город, то поначалу было немного боязно встречаться даже с самыми близкими людьми.

Благодаря тому, что сняли запрет на передвижение в машине более чем трех человек, мы наконец-то смогли выехать погулять с обоими детьми, что произвело особенное впечатление на мою дочь, которая два из семи месяцев своей жизни провела дома и, возможно, думала, что за пределами нашей квартиры ничего не существует.





Лейла Мачавариани с дочерьюЕще до снятия режима ЧП, как только премьер назвал дату открытия салонов красоты, я начала звонить своим мастерицам и записываться на процедуры, понимая, что желающих почистить перышки будет очень много. Как бы банально это ни звучало, но маникюр стал для меня символом возвращения к привычной жизни, что я и отметила холодным латте по пути домой. Девичьи радости, из которых и состоит наша жизнь.

Не могу сказать, что карантин изменил мою жизнь, а с ценностями я давно определилась, поэтому сидение дома не смогло бы их пошатнуть, но я еще раз убедилась в том, как хрупок наш мир, как важно здоровье и как нужно уметь ценить маленькие радости. Начала больше ценить мужа, сильнее скучать по родным, большинство которых живет в Москве, немного лучше распределять время, но никакого личностного роста, новых хобби и прочих прелестей, увы, в моей жизни не появилось. Хорошо, что я могу свалить это на детей.

Выход из режима ЧП не сильно повлиял на мое эмоциональное состояние, но отсутствие большинства ограничений, пусть нас и призывают сейчас к осторожности, безусловно, сделало свое доброе дело. И, несмотря на то что я без лишней надобности не выхожу из дома, кроме как погулять, ощущение, что я вольна делать все, что мне заблагорассудится, радует меня по-настоящему. Свобода.





Лейла Мачавариани с сыномТбилиси вернулся к прежней жизни, конечно, не в полной мере, но тем не менее. Многие пострадали финансово, в городе все больше витрин с надписью "Аренда", туристические места пустуют, зато качество воздуха в городе улучшилось. Вот уж что точно можно назвать плюсом режима ЧП, так это, что в течение некоторого времени практически полностью было запрещено движение транспорта в городе. Выходя на балкон в центре города, я чувствовала себя в Боржомском ущелье — рае для легких.

Как будет развиваться ситуация, пока непонятно: каждый день число случаев заражения коронавирусом составляет примерно 800—900. Немного пугает, что источники заражения некоторых новых пациентов, в том числе в Тбилиси, неизвестны, но есть надежда, что соблюдение элементарных санитарных норм защитит нас от второй волны.

С 1 июля Грузия планирует начать принимать иностранных туристов. Конечно, для желающих отдохнуть будут действовать определенные правила, подробности будут известны в ближайшее время.

Никто не знает, что нас ждет в будущем, и хочется верить самым оптимистичным прогнозам специалистов из разных стран мира. Но, если понадобится, я готова снова сидеть дома, ведь об этом нас просили врачи — люди, вынужденные бороться с коварным врагом и не жалевшие на это своих сил. В этом бушующем мире, где в один "прекрасный" момент разом можно лишиться всего материального, казавшегося элементарным, очень важно беречь в себе человека. Пандемия, к счастью, вещь временная.





Маргарита Дорошевич, 36 лет, журналист, Лимасол, Кипр, @margo_doroshevich

Одним из первых послаблений карантина у нас стало открытие пляжей, это произошло даже раньше запланированного срока, потому что в середине мая пришла просто тропическая жара. Правда, можно было только искупаться и домой — валяться на лежаках не разрешили.А вот самое существенное смягчение мер случилось 21 мая: с того дня было разрешено выходить из дома куда угодно, не отправляя никаких СМС, ездить в гости (собираясь компаниями не более 10 человек), открылись летние веранды ресторанов, магазины, салоны красоты.

Первым делом мы с дочкой поехали в гости к родным, которых в течение всего карантина видели только по видеосвязи. Полдня купались у них в бассейне, и это было счастье! И вообще в городе возникло даже какое-то ощущение праздника: все веранды кафешек сразу заполнились, везде музыка, машины сигналят. Еще для меня было большой радостью сделать наконец-таки маникюр, я по нему скучала.





Маргарита ДорошевичВ начале июня открылись детские сады (не все: некоторые садики и школы вообще решили остаться закрытыми до осени). В тех садах, которые открылись, действует целый ряд новых правил. Например, всю еду дети теперь приносят из дома — в саду им ничего не готовят. С утра и перед уходом домой каждому ребенку измеряют температуру, в течение дня показывают им обучающие мультики про защиту от вируса, учат правильно мыть руки.

Сейчас мы уже практически вернулись к нормальной жизни: в масках почти никто не ходит, дети спокойно гуляют на площадках, понемногу начинаем снова посещать магазины и рестораны. Торговые центры открылись, и говорят, там очень много людей (я сама пока не рискнула съездить). Но все равно почти все стараются быть осторожными. Например, многие перестали обниматься и целоваться при встрече, что для Кипра необычно, потому что здесь принято вот так, тактильно, проявлять эмоции. Ну, и, наверное, у каждого сейчас в сумке лежит антисептик для рук — это, мне кажется, уже вошло в привычку.

Самое классное, что я сделала за время самоизоляции, — прошла месячный онлайн-курс обучения уходу за кожей и макияжу. Уверена, такое пригодится любой девушке, но, как правило, на подобные марафоны не хватает времени, так что это был очень удачный момент. Узнала кучу полезной информации, научилась новым для меня вещам и вообще как-то по-другому взглянула на саму себя. А еще я немного лучше стала ориентироваться в онлайн-шопинге: раньше его вообще не рассматривала, так как люблю все потрогать и примерить, а за время самоизоляции оценила его преимущества.





Дочка Маргариты ДорошевичВыводов я сделала из всей этой ситуации несколько. Во-первых, что любые сложности можно пережить, даже если поначалу кажется, что это полный ужас: со временем ко всему привыкаешь и подстраиваешься под новые условия, какими бы странными они ни были. Во-вторых, я четко осознала, как важно находиться в одном городе или хотя бы в одной стране с близкими. Мне повезло, что в Лимасоле живет моя сестра с семьей и мы поддерживаем друг друга, а вот родители в России, и, естественно, мы все время переживали и переживаем за них, а они за нас.

В целом настроение у меня, да и у большинства людей, конечно, уже намного лучше, чем в разгар карантина. Рада, что никто из находящихся здесь друзей и знакомых не заболел. И очень-очень надеюсь, что повторения не будет, но и не расслабляюсь пока. Юля Курченкова, 32 года, хозяйка винного дома Kurkoff на Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция, @ukka123

Мы вышли из режима самоизоляции в середине мая, но, поскольку ресторанам работа еще не была разрешена, мы не работали. Начальные школы возобновили учебу, но в ограниченном режиме: наш ребенок ходил в школу два раза в неделю. При этом школьная столовая не работала, и приходилось забирать школьников на обед домой — итого приходилось шесть раз за день водить ребенка туда-обратно. Зато мы могли уехать на несколько дней, чем не преминули воспользоваться. В путешествия разрешалось уезжать не дальше, чем на 100 километров от дома. Первым делом после карантина мы сняли шале в горах и несколько дней совершали походы по окрестностям — так засиделись в самоизоляции, что в путешествии ходили по 17 километров в день, наслаждались горной природой и свободой, правда, в уединении, только своей семьей. Пляжи еще были закрыты, в магазинах по-прежнему и до сих пор нужно ходить в масках.





Юля Курченкова с мужемЮля Курченкова с детьми

2 июня разрешили открыться ресторанам, и наш винный бар наконец открыт для публики! Мы расставили столы по рекомендациям, на расстоянии метра друг от друга. За столом должно быть не больше 10 человек. Мы уже провели несколько мероприятий — винных дегустаций с ограниченным количеством участников. Пока наши клиенты — только местные, кто живет здесь постоянно. Только в последние дни стали постепенно появляться туристы из Италии и других регионов Франции. Русских туристов очень не хватает. В нашей местности рестораны заполнены не полностью, нет того ажиотажа, что был раньше, хотя выручка за то время, что мы работаем, та же, что и в прошлом году в это время.





Карантин нас приучил к покупкам онлайн, урокам онлайн, это оказалось очень удобно и комфортно. Он подарил также минуты радости при обычной встрече с друзьями и знакомыми, с которыми давно не виделись. Мы пережили странный период, все оказались в одинаковом положении, и это общее, что нас объединило, мне кажется, как-то сблизило людей. Стало ценным общение.У нас с мужем появилось хобби — занятие йогой, мы тратили на это минимум час в день во время изоляции, и хотелось бы продолжать, хотя в привычной жизни сложно находить на это так много времени, но мы стараемся! Настроение вокруг радостное, расслабленное. Вижу, что французы возвращаются к привычке bisous — целоваться при встрече, но мы пока держим "барьер" — дистанцию, хотя иногда не успеваешь увернуться, чтобы тебя кто-то не обнял. Смотрим на мир позитивно и даже с благодарностью вспоминаем эти месяцы, когда могли много времени проводить с семьей.Юлия Кротова, 34 года, проектировщик кухонь, Будва, Черногория

Послабления у нас стали вводить постепенно с конца апреля — начала мая. Сначала разрешили гулять по двое, потом стало можно выходить на пляж, затем открыли офисы, фитнес-клубы, кафе и прочее, а уже после этого открыли и перемещение между городами. Первое, что мы сделали после выхода из самоизоляции, — отправились на пляж и пили кофе с видом на море. Потом я пошла в спортивный зал на свои любимые тренировки. А после того, как открылись государственные учреждения, стали решать накопившиеся задачи с документами.

Мне кажется, что за карантин мы не изменились. Сейчас понимаешь, что главное — это здоровье: твое и твоих близких. Сложно говорить о каких-то планах, потому что жизнь еще не вошла в прежнее русло. Непонятно, что будет завтра, нет никаких финансовых гарантий. Поэтому мы пока ничего не планируем, а просто ждем, что будет дальше. Многие тут у нас говорят про вторую волну пандемии.





Юлия Кротова с дочкой

Мы уже вышли на работу в офис, но пока на неполный рабочий день. Лично мне нелегко сконцентрироваться на работе вне офиса, поэтому на удаленке бы остаться не хотела, войти в рабочий режим было несложно.

Мое эмоциональное состояние после выхода из карантина улучшилось, хотя мы еще не полностью вернулись к нашему привычному укладу жизни. Работа, встречи с друзьями, междугородние передвижения — это уже очень хорошо.

Особых перемен в нашем городе я не заметила. Только нет привычных для этого времени года толп туристов. Это, конечно, для Черногории очень плохо, так как страна живет в основном от прибыли, которую приносят туристы в сезон.

Новых привычек за это время у меня не появилось. Но я узнала, что недалеко от моего дома начинается очень красивая дорога в горы. Во время карантина я ходила туда почти каждый день, это отличное кардио. Хотелось бы, чтобы это вошло в привычку, но не знаю, смогу ли найти на это время, когда мы вернемся к обычному ритму жизни.





Саша КолькинаВся эта ситуация в некотором смысле изменила меня: во время карантина мы с моим молодым человеком разобрались с финансовой грамотностью и начали откладывать деньги и инвестировать. Я стала более терпимой ко многим вещам. Стала чаще принимать разные неприятные ситуации и не тратить на них много энергии. У меня до сих пор от изоляции приятное ощущение счастья и понимания того, как здорово жить.В плане работы ничего не поменялось: я работала на удаленке, поэтому просто продолжила жить прежней жизнью. Единственное, теперь пью в два раза больше кофе, компенсирую то, что не выпила во время самоизоляции.Мое эмоциональное состояние улучшилось на 100%. Я стала относиться иначе к людям, к общению, к самой себе. Пришло какое-то умиротворение и смирение. Хотя в Китае оно невольно приходит ко всем.В жизни нашего города Иу, конечно, тоже произошли некоторые перемены. Какие-то места закрылись, но в то же время на их месте появились новые. Появились аппараты по выдаче масок. Ну и люди, наверное, все стали осторожнее друг к другу. Например, если кто-то видит кашляющего человека, то немедленно отходит от него. В какой-то момент в Китае началась дискриминация иностранцев, вскоре она прошла. Бывало, что от меня отворачивались люди в лифте и закрывали нос. Было смешно и одновременно странно.





Я думала, что привычки, которые у меня появились во время карантина, останутся и потом. Например, я делала зарядку во время карантина и продолжила это делать после него. А потом началась череда событий, и я перестала ее делать. Одно время все писали фразу "мир не будет прежним". Не думаю, что это произошло. Мы вышли, и мир оказался прежним. И мы так же, как и прежде, побежали на работу зарабатывать все деньги мира, встречаться с друзьями по пятницам, листать ленту инстаграма или растить наших детей.Фото из инстаграма Саши КолькинойГригорий Демин, 25 лет, фрилансер, Спокан, США После почти двух месяцев карантина, именно карантина, а не самоизоляции, город начал оживать. Поскольку были закрыты почти все рабочие места, за исключением так называемых особенных (няни, доктора и люди подобных профессий продолжали работать), я сидел дома все эти дни. Штат был введен в четырехэтапную систему выхода из карантина. Первый этап — все вышли из самоизоляции. Второй этап — открылись публичные места, не все и с некоторыми условиями, такими как соблюдение социальной дистанции, ношение масок и прочее. И вот наконец настал третий этап — открылись спортзалы, бары и рестораны (но с соблюдением правил социального дистанцирования внутри). Случилось это две недели назад. Именно в бар мы с друзьями и пошли первым делом. Примечательно, что в течение всего карантина большинство парков были открыты, и их мы посещали три-четыре раза в неделю.

После месяца карантина в первую очередь также открыли церкви. Люди не могли собираться на богослужения, поэтому поступали массовые прошения о допуске верующих в церкви. Опять же с ограничениями людям разрешили посещать церкви и иные религиозные собрания.

Но потом началась вторая волна. Из-за большого числа протестов в США за права темнокожих многие совсем забыли про социальную дистанцию. В нашем маленьком городке количество зараженных выросло в геометрической прогрессии за последние две недели.





Из-за этого губернатор штата Джей Инсли ввел новые ограничения с 26 июня. Каждый человек в возрасте от пяти лет обязан носить маски в любом месте вне дома и вне своей машины. Это уже попахивает вторым карантином. На самом деле странно, почему на фоне огромного роста числа заболевших власти города решили все-таки входить в третью фазу, а не вводить новый карантин.

Одно остается неизменным: образовательные учреждения по-прежнему закрыты и работают лишь удаленно. Это вызывает массу трудностей для студентов и абитуриентов. Говорят, что так будет продолжаться до полугода!

В целом мое отношение к жизни после карантина не изменилось. Я все так же полон планов и надежд. Благодаря государственной помощи я смог скопить неплохую сумму, чтобы сидеть на карантине еще не менее полугода. Конечно, я не собираюсь этого делать, ибо уже почти все работает в нормальном режиме. Карантин помог мне понять ценность времени и что в любой момент жизнь может поменяться кардинально на 180 градусов. Не ждите, если вы хотите что-то осуществить. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.