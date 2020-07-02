12 человек подозревают в получении взяток при ремонте объектов Минобороны

Анастасия Иванова

В России следствие подозревает 12 человек в создании преступного сообщества по получению взяток от представителей различных коммерческих организаций — застройщиков Минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что некоторые подозреваемые уже арестованы.

Отмечается, что Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения четырем фигурантам дела о взятках при строительстве и реконструкции объектов Минобороны в Петербурге и Ленинградской области. Все подозреваемые занимают руководящие должности в структуре 103-го отдела Госстройнадзора.

Предполагается, что исполнители госконтрактов по капитальному строительству, ремонту и реконструкции объектов военной инфраструктуры Западного военного округа суммарно выплатили группе подозреваемых около девяти миллионов рублей.

За это фигуранты дела выдавали заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации.