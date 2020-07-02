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Адвокат Ефремова рассказал о борьбе за деньги в семье Захарова

Адвокат Ефремова рассказал о борьбе за деньги в семье ЗахароваФото: Максим Блинов / РИА Новости

В семье водителя Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, идет борьба идет за деньги, заявил адвокат актера Эльман Пашаев. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит», — сказал Пашаев. Адвокат добавил, что родственники Захарова рвутся «в бой, чтобы каждого признали потерпевшим». По словам юриста, актер не знает о появлении четвертого потерпевшего в деле.

Пашаев также рассказал, что Ефремов все еще отказывается от услуг медиков. Адвокат подчеркнул, что у актера много заболеваний. «Он ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему», — добавил адвокат.

30 июня стало известно, что новым, четвертым потерпевшим стал младший сын Захарова Валерий. Теперь он может участвовать в суде и требовать компенсацию с актера.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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