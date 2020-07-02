Албания открыла безвизовый въезд для туристов из России

Анастасия Иванова

Граждане России могут не оформлять визу для туристических поездок в Албанию. Такое решение приняло правительство этой страны, норма будет действовать до 30 ноября, говорится в сообщении МИД РФ.

«Данные правила будут применяться в отношении граждан России — владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней», — информировали в МИД РФ.

При этом там напомнили об угрозе пандемии при совершении зарубежных поездок:

«Министерство иностранных дел Российской Федерации напоминает российским туристам о ранее озвученных рекомендациях воздержаться в период пандемии от поездок за пределы России, кроме экстренных случаев, а также о необходимости оформления медицинской страховки на весь срок пребывания за рубежом».