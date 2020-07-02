Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию

Анастасия Иванова

Берлин вынужден переориентировать внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию, после появления ряда противоречий с США, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Ранее посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Берлин во время председательства ФРГ в Совете Евросоюза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией.

По словам Оленченко, Вашингтон не потерпит ситуации, когда самостоятельная Германия является лидером Западной Европы.

"Между США и Германией появился целый клубок противоречий — начиная от экономического соперничества в ряде отраслей и заканчивая такими вопросами, как пребывание американских солдат на немецкой земле, или вопросами конкуренции за доминирование на Европейском субконтиненте. <…> И конечно, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение. В такой ситуации Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнера", — сказал аналитик.