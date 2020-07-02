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Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию

Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Берлин вынужден переориентировать внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию, после появления ряда противоречий с США, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

Ранее посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр сообщил, что Берлин во время председательства ФРГ в Совете Евросоюза будет стремиться к более тесному взаимодействию с Россией.

По словам Оленченко, Вашингтон не потерпит ситуации, когда самостоятельная Германия является лидером Западной Европы.


"Между США и Германией появился целый клубок противоречий — начиная от экономического соперничества в ряде отраслей и заканчивая такими вопросами, как пребывание американских солдат на немецкой земле, или вопросами конкуренции за доминирование на Европейском субконтиненте. <…> И конечно, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение. В такой ситуации Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнера", — сказал аналитик.

# В мире
По материалам: ria.ru

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