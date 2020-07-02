Бабушкины советы: какие вещи нельзя класть на кровать

Вадим Карасев

Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, которые могут негативно отразиться на нашей жизни. Однако мудрость наших бабушек всегда помогает исправить положение. Ведь ни для кого не секрет, что если примете больше 80 лет, то к ней следует прислушаться.

Оказывается, существует «гипотеза бабушки» — утверждение, что благодаря мудрости старшего поколения внуки живут дольше и лучше. И это не только доказала народная память, но и подтвердили ученые. Согласно недавним исследованиям, наличие бабушек и их воспитание всегда идет детям на пользу, а их советы заметно упрощают жизнь. Редакция сайта dailyhoro.ru уверена, что мудрость наших бабушек может многому научить, например тому, какие предметы нельзя класть на кровать.

1. Зеркало. Зеркало — магический предмет, который считается проводником в иной мир. Есть много примет, которые запрещают вешать зеркало в спальне, не говоря уже о том, чтобы класть его на кровать. Считается, что тот, кто положит зеркало на кровать, лишит себя счастья и любви в жизни.

2. Мягкие игрушки. Не только маленькие дети, но и многие взрослые любят мягкие игрушки. Сами по себе игрушки являются безвредными, но опасность может исходить от игрушек, которые вам подарили. Злые люди могут наслать порчу и другое проклятье через игрушку. И если такой предмет положить на кровать, с владельцем могут произойти неприятные события.

3. Фотографии и подарки, которые дарили бывшие партнеры или умершие люди. Эти вещи буквально созданы для того, чтобы напоминать о том, что пережито. А если их положить на кровать, особенно на подушку, то можно ненароком пустить прошлое в свою жизнь. Поэтому если вы не хотите, чтобы призраки прошлого терзали вас по ночам, старайтесь не класть на кровать такие вещи.

4. Электроприборы. Кровать — это место отдыха и сна, поэтому не стоит складывать на нее ноутбуки, телефоны и планшеты, которые ассоциируются с работой и активной жизнью. Это может не только негативно сказаться на энергетике, но и одарить сильным облучением. Не зря все эти устройства рекомендуют держать подальше от того места, где вы спите.

5. Старые и изношенные вещи. Многие из нас хранят старую потертую одежду, которая может еще пригодиться в быту. Ничего дурного в этом нет. Но не стоит класть эти вещи на кровать, где они подрывают вашу энергетику.

6. Мертвые цветы. Объяснение этой приметы очень простое: мертвые растения (засушенные или искусственные) считаются источником мертвой энергии. Поэтому такое неосторожное обращение рискует стать причиной болезней и плохого самочувствия.

7. Иголки и булавки. Иголки и булавки в спальне, особенно если они лежат на кровати или в прикроватной тумбочке, несут энергетику раздора. Они будут вызывать постоянные конфликты и разногласия на бытовом уровне. Лучше убрать эти предметы из спальни и положить их в другое место.

8. Лекарства. Многие люди, когда болеют, складывают необходимые им лекарства рядом с собой на кровать. Однако лекарства имеют особенную энергетику. Да, они используются для лечения, но тем не менее они напоминают о болезнях. Если держать микстуры и таблетки на кровати или рядом с ней, то в сознании может поселиться тонкая энергия болезни, которая в дальнейшем может проникнуть и в ваше тело.