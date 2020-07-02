"Беспрецедентная катастрофа": в Ботсване более 350 слонов умерли от загадочной болезни

Вадим Карасев

Ученые и зоозащитники бьют тревогу из-за массового вымирания слонов в Ботсване, сообщает The Guardian.

За последние месяцы скончались более 350 животных, но причину специалисты до сих пор определить не смогли. Первые странные смерти слонов были зафиксированы в дельте реки Окаванго в марте — во время облета территории сотрудники природоохранных организаций насчитали 169 трупов. Спустя некоторое время при повторном облете их было уже 350, что беспрецедентно много для периода вне засухи, указал директор британской природоохранной организации National Park Rescue Найл Макканн и назвал случившееся катастрофой.

Тела животных находили в основном возле водоемов. Умирают слоны обоих полов и любого возраста. Специалисты ждут больше смертей, поскольку многие из живых слонов выглядят слабыми и изможденными.

Изначально ученые предположили, что причиной массовых смертей могло стать отравление цианидом — его используют браконьеры из соседнего Зимбабве. Однако у трупов, во-первых, не были отпилены бивни, за которыми охотятся браконьеры, а во-вторых, не умирали падальщики, питающиеся мясом погибших животных. Другая версия — заражение сибирской язвой, от которой в прошлом году в Ботсване умерли свыше 100 слонов. Обе версии специалисты уже отвергли, а вариант заражения коронавирусом считают маловероятным. Есть предположения, что слоны могли отравиться неизвестным веществом или заразиться неизвестной болезнью.

Местные жители рассказывали, что слоны ходят друг за другом по кругу. По словам Макканна, это может говорить о неврологических нарушениях у животных.

"Если посмотреть на туши, то видно, что некоторые слоны лежат мордами вниз. Это показывает, что они очень быстро умерли. Другие, которые бродят [по кругу], умирают медленнее, поэтому трудно сказать, о каком токсине может идти речь", — объяснил ученый.

Макканн не исключает, что убивающая слонов болезнь, если это именно болезнь, может быть опасна и для людей. Директор департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Сирил Таоло сообщил, что ведомство проверяет сообщения зоозащитников и уже подтвердило гибель 280 из 350 особей. Кроме того, на экспертизу отправлен их биоматериал. Результаты должны быть получены в течение нескольких недель. Задержку с экспертизой он связал с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.