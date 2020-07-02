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«Бивиса и Баттхеда» перезапустят

«Бивиса и Баттхеда» перезапустятФото: MTV

Режиссер Майк Джадж возрождает сериал «Бивис и Баттхед», сообщается на сайте MTV.

Планируется выпустить два новых сезона, а также спин-оффы и специальные эпизоды. Джадж будет отвечать за сценарий и производство. Кроме того, он озвучит двух главных персонажей.

Дата выхода перезапуска пока неизвестна. Сюжет будет строиться на жизни главных персонажей в новом мире поколения Z.

«Бивис и Баттхед» — американский мультсериал, созданный известным мультипликатором Майком Джаджем. Он транслировался на MTV с 1993 по 1997 годы и рассказывал о приключениях двух подростков, которых сам автор шоу называл «маньяками, воспитанными телевизором». Основной юмор сериала состоит в полном отсутствии у героев традиционных ценностей и их антисоциальном поведении. В 2011 году Джадж по просьбе MTV возродил персонажей для еще одного сезона.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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