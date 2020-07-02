Более полумиллиона человек поддержали присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

Алексей Вольцев

Более полумиллиона человек проголосовали за присвоение Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей проходил одновременно с основным этапом волеизъявления по поправкам в Конституцию 1 июля, пишет Infox.ru.

Инициативу присвоить Новосибирску звание «Город трудовой доблести» выдвинули зимой этого года. Идею поддержали многие общественные организации, промышленные предприятия и политические партии.

«Мы видим, что в этом заинтересованы сами жители, тем более в каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область была настоящей «кузницей Победы». Большое спасибо жителям за активную поддержку инициативы», — отметил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Морозов.

2 июня президент России Владимир Путин поддержал предложение оргкомитета «Победа» о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам. Помимо Новосибирска речь идёт о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.

Закон, который вводит звание «Город трудовой доблести», был подписан в марте. Статус будет присваиваться российским городам, жители которых внесли весомый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм.