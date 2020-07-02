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Более полумиллиона человек поддержали присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

Более полумиллиона человек поддержали присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

Более полумиллиона человек проголосовали за присвоение Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей проходил одновременно с основным этапом волеизъявления по поправкам в Конституцию 1 июля, пишет Infox.ru.

Инициативу присвоить Новосибирску звание «Город трудовой доблести» выдвинули зимой этого года. Идею поддержали многие общественные организации, промышленные предприятия и политические партии.

«Мы видим, что в этом заинтересованы сами жители, тем более в каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область была настоящей «кузницей Победы». Большое спасибо жителям за активную поддержку инициативы», — отметил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Морозов.

2 июня президент России Владимир Путин поддержал предложение оргкомитета «Победа» о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам. Помимо Новосибирска речь идёт о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.

Закон, который вводит звание «Город трудовой доблести», был подписан в марте. Статус будет присваиваться российским городам, жители которых внесли весомый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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