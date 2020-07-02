Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем

Алексей Вольцев

Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.





"Мне нравится импровизировать. Получается необычно. Я просто использую свое тело, чтобы оно говорило за меня и выражало мои чувства", – написала Спирс.

Под хит Нелли Фуртадо "Say it right" (2006 год) и трек Билли Айлиш "I love you" певица исполняет движения, чем-то напоминающие восточные танцы: она вертит бедрами, крутится и размахивает руками. Однако многих пользователей такой "фристайл" от обладательницы премии "Грэмми" только рассмешил.

рассказала подписчикам в инстаграме. По словам исполнительницы, после этого она не танцевала шесть месяцев.