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Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем

Бритни Спирс рассмешила пользователей странным танцем
Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.


"Мне нравится импровизировать. Получается необычно. Я просто использую свое тело, чтобы оно говорило за меня и выражало мои чувства", – написала Спирс.

Под хит Нелли Фуртадо "Say it right" (2006 год) и трек Билли Айлиш "I love you" певица исполняет движения, чем-то напоминающие восточные танцы: она вертит бедрами, крутится и размахивает руками. Однако многих пользователей такой "фристайл" от обладательницы премии "Грэмми" только рассмешил.


рассказала подписчикам в инстаграме. По словам исполнительницы, после этого она не танцевала шесть месяцев.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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